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РИА Новости

В ОПЕК прокомментировали мировую тенденцию по отказу от пластика

14:12 05.11.2019
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© Fotolia / UTOPIAМусор на пляже в Таиланде
Мусор на пляже в Таиланде
© Fotolia / UTOPIA
Мусор на пляже в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нефтехимическая отрасль - одно из самых перспективных направлений с точки зрения спроса на нефть в мире, в то же время все большая обеспокоенность общественности состоянием окружающей среды и более "ответственный" подход потребителей к использованию пластика в долгосрочной перспективе окажет влияние на отрасль, масштаб которого пока точно не ясен, говорится в ежегодном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2040.
"Что касается роста спроса (нефтехимической отрасли на нефть - Прим. ред.), то он составит 4,1 миллиона баррелей в сутки, с 13,4 миллиона баррелей в 2018 году до 17,6 миллиона баррелей в 2040 году. Следует подчеркнуть, что в натуральном выражении такой прирост является крупнейшим среди всех секторов", - прогнозирует ОПЕК.
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Однако, отмечает организация, важно отметить некоторую неопределенность перспектив развития нефтехимии. С одной стороны, прогнозы роста спроса на нефть с её стороны постоянно повышаются, и возникает вопрос, как соотносить подобную динамику с перспективами роста мировой экономики. "С другой стороны, обеспокоенность по поводу окружающей среды и рост потребительской осознанности ставит под вопрос, насколько устойчиво использование пластика и полимеров и как это вписывается в экономику замкнутого цикла", - отмечает ОПЕК.
По информации организации, потребление пластика значительным образом выросло именно за последние два десятилетия. "Установлено, что около половины всего произведенного когда-либо пластика было произведено с 2000 года. Особенный рост отмечался в потреблении одноразового пластика, такого как продуктовые пакеты, упаковки, бутылки, трубочки, контейнеры, стаканчики и столовые приборы", - подчеркивается в докладе.
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По мнению ОПЕК, подобное развитие ситуации привело к введению более чем 100 странами мер, направленных на сдерживание этого роста. Они варьируются от отказа от использования отдельных видов продукции, таких как пластиковые пакеты, до более всеобъемлющего подхода, который нацелен на снижение объёмов пластиковых отходов и замену одноразового пластика какой-то альтернативой.
"Учитывая все вышеперечисленное, включая сдвиг потребительского поведения в сторону более ответственного и экологичного употребления пластика, очевидно, что это повлияет на использования нефти в качестве сырья для нефтехимии, но каким образом и как сильно - еще предстоит узнать", - заключает ОПЕК.
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