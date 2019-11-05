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РИА Новости

Штайнмайер поблагодарил Горбачева за его вклад в воссоединение Германии

13:59 05.11.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в письме бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву поблагодарил российского политика за его вклад в воссоединение Германии и выразил сожаление в связи с нынешним уровнем российско-германских и российско-европейских отношений.
"В эти дни Германия вспоминает падение Берлинской стены, произошедшее 30 лет назад. Мы не забыли и никогда не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были невозможны без смелых и человечных решений, которые вы тогда лично приняли. Я хорошо понимаю, что с оглядкой в прошлое не все надежды тех дней реализовались. Больше всего меня огорчает состояние немецко-российских и европейско-российских отношений", - говорится в письме Штайнмайера, опубликованном его канцелярией.
Президент Германии добавил, что "нашей задачей и обязанностью остается то, чтобы мы не примирялись с возросшей разобщенностью последних лет и не упускали из вида цель общего будущего в мире и сотрудничестве".
"А в эти дни я хочу вам искренне и четко сказать: Германия вам глубоко признательна и всегда обязана своей благодарностью", - добавил Штайнмайер.
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Ранее в Германии было объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, для организации юбилея была создана правительственная комиссия. Юбилей охватит несколько больших дат, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.
Берлинская стена (Berliner Mauer) – инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерМихаил ГорбачевГерманияРоссияВ мире
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