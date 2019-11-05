Штайнмайер поблагодарил Горбачева за его вклад в воссоединение Германии

"В эти дни Германия вспоминает падение Берлинской стены, произошедшее 30 лет назад. Мы не забыли и никогда не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были невозможны без смелых и человечных решений, которые вы тогда лично приняли. Я хорошо понимаю, что с оглядкой в прошлое не все надежды тех дней реализовались. Больше всего меня огорчает состояние немецко-российских и европейско-российских отношений", - говорится в письме Штайнмайера, опубликованном его канцелярией.