Названа возможная причина пожара в японском замке из списка ЮНЕСКО

ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Причиной пожара, уничтожившего здание замка королевства Рюкю на острове Окинава в Японии, могло стать замыкание в электросети, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в местной полиции.
По ее данным, камера слежения зафиксировала перед возгоранием вспышки в главном здании музейного комплекса Сюри, занесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО.
© REUTERS / KyodoПожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Пожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Деревянный замок Сюри, название которого местные жители в быту используют для обозначения столичного города Наха, сгорел дотла в ночь на 31 октября.
Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам, огонь уничтожил до 400 предметов искусства. Всего в момент инцидента в замке хранились около 1,5 тысячи артефактов.
Замок уничтожен впервые после того, как он был разрушен авиацией США в 1945 году. Тогда Сюри в окружении каменных крепостных стен был восстановлен и вновь открыт только в 1992 году.
На территории архипелага Окинава в 1429 году, то есть еще до того, как Христофор Колумб открыл Америку, образовалось независимое королевство Рюкю (тогдашнее название - Лючу), которое просуществовало 450 лет, поддерживая тесные связи с Китаем. В 1609 году Рюкю было подчинено Японии, а в 1879 году стало японской префектурой Окинава.