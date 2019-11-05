Названа возможная причина пожара в японском замке из списка ЮНЕСКО

ТОКИО, 5 ноя - РИА Новости. Причиной пожара, уничтожившего здание замка королевства Рюкю на острове Окинава в Причиной пожара, уничтожившего здание замка королевства Рюкю на острове Окинава в Японии , могло стать замыкание в электросети, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в местной полиции.

По ее данным, камера слежения зафиксировала перед возгоранием вспышки в главном здании музейного комплекса Сюри, занесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО

© REUTERS / Kyodo Пожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО © REUTERS / Kyodo Пожарные тушат замок Сюри в японской Окинаве, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Деревянный замок Сюри, название которого местные жители в быту используют для обозначения столичного города Наха, сгорел дотла в ночь на 31 октября.

Как сообщалось ранее, по предварительным оценкам, огонь уничтожил до 400 предметов искусства. Всего в момент инцидента в замке хранились около 1,5 тысячи артефактов.

Замок уничтожен впервые после того, как он был разрушен авиацией США в 1945 году. Тогда Сюри в окружении каменных крепостных стен был восстановлен и вновь открыт только в 1992 году.