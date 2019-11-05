Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке

Инцидент произошел во время рейда украинских националистов.
При этом представители ультраправой организации, которые ранее организовывали рейды против музыкантов, поющих по-русски, утверждают, что музыкальный инструмент разбили "неизвестные патриоты" еще до их прихода.
В августе Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на "русскоязычный культурный продукт", под которым подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке: песни, литературные произведения, фильмы, сериалы, театральные постановки и так далее.