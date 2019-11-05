Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T15:49Z
https://ria.ru/20191105/1560587892.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156059/75/1560597513_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_c503624d2c0a0d7deb9b0871173e0e49.jpg
РИА Новости

Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке

13:52 05.11.2019 (обновлено: 15:49 05.11.2019)
9167
© ВГО СокілНа месте нападения на уличного музыканта во Львове
На месте нападения на уличного музыканта во Львове
© ВГО Сокіл
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, исполнявшему русскоязычные песни, сообщает местный портал 032.ua.
Инцидент произошел во время рейда украинских националистов.
При этом представители ультраправой организации, которые ранее организовывали рейды против музыкантов, поющих по-русски, утверждают, что музыкальный инструмент разбили "неизвестные патриоты" еще до их прихода.
В августе Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на "русскоязычный культурный продукт", под которым подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке: песни, литературные произведения, фильмы, сериалы, театральные постановки и так далее.
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
11 августа, 23:59РИА Новости
На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
19132912298
Обсудить 8
ЛьвовУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они наши братья, пускай ведут себя как хотят а мы им ещё газ подешевле продадим а своим гражданам планировано поднимем два раза в год.
5 ноября, 14:11
Д Доктор Виа
721013
Рекомендуем
Кадр из фильма Ленин. Неизбежность
Евгений Миронов резко раскритиковал Ленина
Бутылка коньяка, поднятая со дна командой дайверов Ocean X Team
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок алкоголя, затонувших век назад
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Полиция
Житель Тюмени ездил на Хэллоуин с торчащим из багажника муляжом трупа
Курительная комната
Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость
Медицинская сестра в коридоре больницы.
В миасской больнице проверяют данные об умывании пациентки половой тряпкой
Автомобиль скорой помощи на дороге
СК раскрыл детали гибели подростка после удаления зуба в московской клинике
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Зачем нужен?" В Красноярске медики отказались госпитализировать бездомного
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
Банкноты номиналом одна тысяча рублей
Будущим пенсионерам придумали план: разбираем новый законопроект
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния