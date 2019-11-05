Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тридцатилетний мужчина обнаружен в воде Москвы-реки около Крымского моста в центре российской столицы, пострадавший поднят на спасательный катер, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Вахтенным наблюдателем поисково-спасательной службы "Крымский мост" был замечен на поверхности воды мужчина в одежде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на помощь пострадавшему направилась дежурная смена спасателей в составе двух человек.
"Молодого человека 30 лет подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию, оказав первую помощь", - добавил собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.