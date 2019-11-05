Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки

"Вахтенным наблюдателем поисково-спасательной службы "Крымский мост" был замечен на поверхности воды мужчина в одежде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на помощь пострадавшему направилась дежурная смена спасателей в составе двух человек.