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РИА Новости

Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки

13:48 05.11.2019 (обновлено: 13:50 05.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоисково-спасательная станция в Парке Горького в Москве
Поисково-спасательная станция в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Поисково-спасательная станция в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тридцатилетний мужчина обнаружен в воде Москвы-реки около Крымского моста в центре российской столицы, пострадавший поднят на спасательный катер, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.
"Вахтенным наблюдателем поисково-спасательной службы "Крымский мост" был замечен на поверхности воды мужчина в одежде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на помощь пострадавшему направилась дежурная смена спасателей в составе двух человек.
"Молодого человека 30 лет подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию, оказав первую помощь", - добавил собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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Москва-рекаМоскваПроисшествия
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