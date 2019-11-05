Стивен Сигал стал амбассадором проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщили РИА новости в оргкомитете.

"Голливудский актер и мастер восточных единоборств стал амбассадором глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сертификат Сигалу вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО)", — уточнили в представительстве проекта.

Там же рассказали, что Стивен Сигал отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес. Кроме того, он напомнил, что прожил около 20 лет в Японии и предложил оказать всестороннее содействие в продвижении боспорского проекта на родине самураев. По его словам, статус амбассадора в полной мере отвечает его просветительским интересам и отношению к историческому наследию.

"Золотое кольцо Боспорского царства" впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации, и привлечение иностранных туристов является одним из стратегических приоритетов. В проект включены более 35 площадок 12 городов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. В 2019 году маршрут уже опробовали на себе туристы из Австрии, Словении, Германии и Китая", — сообщили в оргкомитете.