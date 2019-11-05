Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T13:52Z
https://ria.ru/20191105/1560587710.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155538/64/1555386449_0:83:2998:1769_1036x0_80_0_0_f4154b1a7957b490c7b45ae23f99162d.jpg
РИА Новости
Туризм

Стивен Сигал стал амбассадором проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"

13:52 05.11.2019
439
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал получил сертификат посла (амбассадора) глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщили РИА новости в оргкомитете.
"Голливудский актер и мастер восточных единоборств стал амбассадором глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сертификат Сигалу вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО)", — уточнили в представительстве проекта.
Там же рассказали, что Стивен Сигал отметил, что античная история и культура вызывает у него большой интерес. Кроме того, он напомнил, что прожил около 20 лет в Японии и предложил оказать всестороннее содействие в продвижении боспорского проекта на родине самураев. По его словам, статус амбассадора в полной мере отвечает его просветительским интересам и отношению к историческому наследию.
"Золотое кольцо Боспорского царства" впервые позиционирует Россию на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации, и привлечение иностранных туристов является одним из стратегических приоритетов. В проект включены более 35 площадок 12 городов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. В 2019 году маршрут уже опробовали на себе туристы из Австрии, Словении, Германии и Китая", — сообщили в оргкомитете.
Кроме того, заместитель исполнительного директора РГО Алексей Тихомиров провел для Сигала экскурсию по штаб-квартире. После экскурсии его приняли в члены Русского географического общества.
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
2 сентября, 08:00Туризм
Крымский мост, вино и крабы: куда поехать на Черном море, если не на пляж
900000
ТуризмРусское географическое обществоТуризмтуристыНовости - ТуризмСтивен СигалКрым
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства
Песков: вручение премии Малинову не должно быть причиной для преследований
Пожар замка Сюри в японской префектуре Окинава, Япония. 31 октября 2019
Названа возможная причина пожара в японском замке из списка ЮНЕСКО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны одобрило замену видеосвязи от Cisco, заявили в Ростехе
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Эрнст рассказал о потенциальном разделении контента на Первом канале
Архиепископ Хариупольский Иоанн Реннето
Глава "европейской" архиепископии РПЦ прокомментировал "украинский вопрос"
Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал слова главы Минэнерго об отказе от транзита газа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Арбитраж по газу делает договоренности с Киевом невозможными, заявил Песков
Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ Дзюдоист
В Ростехе заявили, что американские военные не зря опасаются систем РЭБ
Курительная комната
Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
В Индии раскрыли детали сделки с Россией по запчастям к военной технике
Вомбат (Vombatus ursinus)
Ученые выяснили причину высокой выживаемости вомбатов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин: "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку
Газодобывающее предприятие на Украине
"Нафтогаз" назвал условие снижения суммы иска к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния