Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова

Журналисты спросили у него, продвигается ли рассмотрение просьбы о помиловании Наамы Иссахар и ведутся ли переговоры об обмене ее на Буркова.

"Нет, я не даю никакую информацию на этот счет", - сказал Песков.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.