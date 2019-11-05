Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.
Журналисты спросили у него, продвигается ли рассмотрение просьбы о помиловании Наамы Иссахар и ведутся ли переговоры об обмене ее на Буркова.
"Нет, я не даю никакую информацию на этот счет", - сказал Песков.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.
В четверг вечером Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Буркова в США. Петицию с этой просьбой подала в суд семья Наамы Иссахар. Родственники осужденной рассчитывают, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.