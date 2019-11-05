Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T13:44Z
https://ria.ru/20191105/1560587627.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/58/1560475856_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_e8730ba2399d7b5fee7c866da57e5ac6.jpg
РИА Новости

Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова

13:44 05.11.2019
1377
Алексей Бурков
Алексей Бурков
Алексей Бурков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.
Журналисты спросили у него, продвигается ли рассмотрение просьбы о помиловании Наамы Иссахар и ведутся ли переговоры об обмене ее на Буркова.
"Нет, я не даю никакую информацию на этот счет", - сказал Песков.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Алексей Бурков
3 ноября, 13:04РИА Новости
Задержанный в Израиле Бурков оценил инициативу по обмену на Нааму Иссахар
Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал решение израильского минюста об экстрадиции Буркова в США неприемлемым и не имеющим юридических и политических оснований. Адвокат Михаил Ирони также считает, что министр юстиции недостаточно обосновал решение об экстрадиции.
В четверг вечером Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Буркова в США. Петицию с этой просьбой подала в суд семья Наамы Иссахар. Родственники осужденной рассчитывают, что стороны договорятся об обмене Иссахар на Буркова. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Руки в наручниках
15 октября, 13:54РИА Новости
Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах
502000
Обсудить 0
Наама ИссахарАлексей БурковДмитрий ПесковРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Арбитраж по газу делает договоренности с Киевом невозможными, заявил Песков
Гипермаркет Лента
В Петербурге отравились 60 сотрудников "Ленты"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность проведения саммита в "нормандском формате"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал слова главы Минэнерго об отказе от транзита газа
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства
Песков: вручение премии Малинову не должно быть причиной для преследований
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, кто будет решать судьбу задержанной сестры аль-Багдади
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Экс-посол Австрии рассказал о геополитической ошибке Горбачева
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал после трагедии в Нарьян-Маре "перетрясти" все ЧОПы
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния