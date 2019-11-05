В Москве пятое ноября стало самым теплым днем за всю историю наблюдений

Ранее она сообщила РИА Новости, что первая половина недели в Москве будет анормально теплой, температура воздуха будет выше 10 градусов, во второй половине значения вернутся в норму. Синоптик отметила, что для 5 ноября подобный рекорд наблюдался последний раз в 2013 году. В среду будет также аномально тепло, но температурный максимум для 6 ноября несколько выше.