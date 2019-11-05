В Москве пятое ноября стало самым теплым днем за всю историю наблюдений

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рекорд тепла побит во вторник в Москве, температура повысилась до плюс 10,6 градуса и продолжает расти, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она сообщила РИА Новости, что первая половина недели в Москве будет анормально теплой, температура воздуха будет выше 10 градусов, во второй половине значения вернутся в норму. Синоптик отметила, что для 5 ноября подобный рекорд наблюдался последний раз в 2013 году. В среду будет также аномально тепло, но температурный максимум для 6 ноября несколько выше.
"В 12 часов на станции ВДНХ, по которой мы отсчитываем рекордные температуры, температура составила 10,6 градуса. Это значит, что прежний рекорд 10,3 градуса побит".
Кроме того, синоптик отметила, что температура воздуха в столице продолжает повышаться.