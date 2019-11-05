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РИА Новости

Песков прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

13:33 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения по климату подрывает установленные договоренности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается выхода (США) из соглашения по климату, безусловно, это самым серьезным образом подрывает это соглашение, потому что это, собственно, страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень трудно", - сказал Песков.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Решение вступит в силу спустя год через уведомления.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 11:47РИА Новости
Эксперт прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
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Майк ПомпеоДмитрий ПесковООНРоссияСШАВ мире
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