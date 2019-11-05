На импортном ЭКСПО в Шанхае открылась национальная экспозиция России

ШАНХАЙ, 5 ноя – РИА Новости. Национальная экспозиция России во вторник начала свою работу на Второй китайской международной ярмарке импортных товаров в Шанхае, сообщает корреспондент РИА Новости.

Открыли экспозицию заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и заместитель министра коммерции Китая Бин Нань.

"Уже второй год подряд Россия в почетном статусе страны-партнера и представляет свою национальную экспозицию. Национальная имиджевая экспозиция РФ представляет возможности в таких отраслях, как авиастроение, автомобильная промышленность, судостроительная индустрия, энергетическое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, фармацевтика, цветная металлургия и ювелирная промышленность, а также цифровые технологии", - рассказал Груздев на церемонии.

По его словам, "отдельного упоминания заслуживает экспозиция российских сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, разместившаяся в тематическом павильоне на площади 1000 квадратных метров".

Одним из отличительных черт российской экспозиции является организация серии демонстраций и дегустаций под названием "Открой себе русскую кухню", на стенде будут проведены мастер-классы по приготовлению блюд высокой кухни с использованием российских продуктов, а также продемонстрированы варианты сочетаний российской и китайской кухонь.

"Уверен, что насыщенная программа Второй китайской международной ярмарки импортных товаров будет способствовать дальнейшему укреплению связей России с Китаем и другими странами-участницами и послужит активизации взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул замминистра.

Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября, Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.