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РИА Новости

Арбитраж по газу делает договоренности с Киевом невозможными, заявил Песков

13:31 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Продолжение задействования арбитража в переговорах России и Украины по газу делает невозможным достижение каких-либо договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, ссылаясь на слова российского лидера в Будапеште.

"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли решение Стокгольмского арбитража основным камнем преткновения в переговорах по газу России и Украины.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель
19 сентября, 18:52РИА Новости
Россия, Украина и ЕК не обсуждали Стокгольмский арбитраж в Брюсселе
Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии, заявив, что надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон.
"Президент сказал очень четко, вряд ли можно допустить какое-то двойное толкование", - отметил Песков.
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Вчера, 00:58РИА Новости
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что в новых исковых требованиях компании к "Газпрому", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошедшей неделе, есть требование пересмотреть транзитный тариф.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года " Газпром " направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с " Нафтогазом " на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.
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Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
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