Арбитраж по газу делает договоренности с Киевом невозможными, заявил Песков

"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли решение Стокгольмского арбитража основным камнем преткновения в переговорах по газу России и Украины.

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что в новых исковых требованиях компании к "Газпрому", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошедшей неделе, есть требование пересмотреть транзитный тариф.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года " Газпром " направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с " Нафтогазом " на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.