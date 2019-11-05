Песков переадресовал требования Киева о возврате задержанных кораблей в МИД

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине военных кораблей, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
"Это все тема для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую в МИД обратиться по этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях Украина сможет забрать свои военные корабли.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
В мае госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.
В понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.