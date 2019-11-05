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РИА Новости

Песков переадресовал требования Киева о возврате задержанных кораблей в МИД

13:30 05.11.2019 (обновлено: 13:35 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в МИД с вопросом об условиях возврата Украине военных кораблей, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
"Это все тема для обсуждения по дипломатическим каналам, поэтому я рекомендую в МИД обратиться по этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях Украина сможет забрать свои военные корабли.
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
Вчера, 06:40РИА Новости
В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
В мае госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
4 ноября, 22:42РИА Новости
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
В понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныМИД РФДмитрий ПесковУкраинаВ мире
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