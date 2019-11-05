Песков переадресовал требования Киева о возврате задержанных кораблей в МИД

В мае госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.

В понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.