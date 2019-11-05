Песков: послания Путина Федеральному Собранию до конца года может не быть

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Послание президента РФ Федеральному Собранию может быть не в конце этого года, а в начале следующего, пока конкретных сроков не установлено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обращение президента до конца этого года может не быть, но будет также в начале следующего. Каких-то сроков пока не устанавливалось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда ждать оглашения послания президента Федеральному Собранию.
Глава государства обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.