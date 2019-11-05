Песков прокомментировал информацию о вступлении Путина в комсомол в 20 лет

"Я никак не могу вам объяснить это, мы просто не делали таких сравнений, поэтому не знаю, не могу ответить на этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник журналистам в ответ на вопрос, с чем связано то, что Путин вступил в комсомол в возрасте 20 лет.