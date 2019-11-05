Песков прокомментировал информацию о вступлении Путина в комсомол в 20 лет

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле затруднились ответить на вопрос, почему президент России Владимир Путин вступил в комсомол в возрасте 20 лет.
Ранее на выставке "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков" в Петербурге была представлена характеристика Путина. В документе сказано, в частности, что Путин совершенствует свое профессиональное мастерство, в свободное время занимается спортом. Также отмечается, что он морально устойчив и пользуется авторитетом у товарищей. Выставка посвящена 90 персонам, которые добились значительных успехов в сфере политики, военного дела, науки, искусства и культуры.
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"Я никак не могу вам объяснить это, мы просто не делали таких сравнений, поэтому не знаю, не могу ответить на этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник журналистам в ответ на вопрос, с чем связано то, что Путин вступил в комсомол в возрасте 20 лет.
В ответ на уточняющий вопрос, выходит ли, что Путин и в КГБ поступил, не состоя в комсомоле, Песков сказал, что это может быть ошибка, а, возможно, и правда: "Не фокусировали на это внимание", - добавил он.