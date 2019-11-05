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РИА Новости

США не посылают России никаких сигналов по ситуации с СНВ, заявили в Кремле

13:23 05.11.2019 (обновлено: 13:39 05.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США не посылают РФ никаких сигналов по ситуации с СНВ, подвижек нет, и если молчание продлится, стороны войдут в цейтнот, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По СНВ никаких подвижек нет, никаких сигналов от американцев нет, сигналов о готовности начинать обсуждение каких-то модальностей старых о продлении или модальностей новых. Процесс этот длительный, и, конечно, мы неизбежно войдем в цейтнот, если это молчание будет продолжаться, то фактически мы уже войдем в период, когда будет невозможно согласовать какие-то новые реальности в плане контроля над вооружением", - сказал Песков.
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"Здесь я не буду какие-то четкие временные рамки давать, но нужно четко отдавать себе отчет, что эти переговоры очень сложны и растянуты по времени", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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