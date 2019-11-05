США не посылают России никаких сигналов по ситуации с СНВ, заявили в Кремле

"По СНВ никаких подвижек нет, никаких сигналов от американцев нет, сигналов о готовности начинать обсуждение каких-то модальностей старых о продлении или модальностей новых. Процесс этот длительный, и, конечно, мы неизбежно войдем в цейтнот, если это молчание будет продолжаться, то фактически мы уже войдем в период, когда будет невозможно согласовать какие-то новые реальности в плане контроля над вооружением", - сказал Песков.