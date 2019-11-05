Песков не смог сказать, когда пройдет следующая встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пока нет ясности, на каком саммите могут встретиться президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государство Дмитрий Песков во вторник.
"Сейчас пока конкретных нет наметок. Потому что пока нет ясности, где президенты смогут вместе быть, на полях одного и того же международного мероприятия, поэтому сейчас ничего не можем сказать. Конкретно сейчас нет прикидок", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча глав государств на других саммитах, так как саммит в Чили отменился.
28 июня, 04:45РИА НовостиВстречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре. В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.