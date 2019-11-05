Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T13:41Z
https://ria.ru/20191105/1560586469.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:164:2804:1741_1036x0_80_0_0_a8d13ce06161e2385a353600435e71a3.jpg
РИА Новости

Песков не смог сказать, когда пройдет следующая встреча Путина и Трампа

13:20 05.11.2019 (обновлено: 13:41 05.11.2019)
845
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пока нет ясности, на каком саммите могут встретиться президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государство Дмитрий Песков во вторник.
"Сейчас пока конкретных нет наметок. Потому что пока нет ясности, где президенты смогут вместе быть, на полях одного и того же международного мероприятия, поэтому сейчас ничего не можем сказать. Конкретно сейчас нет прикидок", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча глав государств на других саммитах, так как саммит в Чили отменился.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
28 июня, 04:45РИА Новости
Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре. В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
100004
Обсудить 3
Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков: послания Путина Федеральному Собранию до конца года может не быть
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии бороться с "Северным потоком — 2"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время рабочего завтрака в рамках Восточноазиатского саммита по тематике устойчивого развития
Медведев прокомментировал отмену саммита АТЭС в Чили
Почетный Консул России на Крите и Додеканезских островах Николаос Даскаландонакис
Почетный российский консул на Крите пригласил Путина посетить остров
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы
В Польше рассказали о "нежелательном сближении" России и Франции
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Машина скорой помощи. Мексика
Число погибших после нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Агенты ФБР в Калифорнии
Мужчина "предупредил" ФБР о российских "жучках" в ушах американцев
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
05:57В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти
Лента новостейМолния