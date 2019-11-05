Песков не смог сказать, когда пройдет следующая встреча Путина и Трампа

"Сейчас пока конкретных нет наметок. Потому что пока нет ясности, где президенты смогут вместе быть, на полях одного и того же международного мероприятия, поэтому сейчас ничего не можем сказать. Конкретно сейчас нет прикидок", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли встреча глав государств на других саммитах, так как саммит в Чили отменился.