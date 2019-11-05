В Кремле оценили возможность проведения саммита в "нормандском формате"

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - сказал он журналистам.

"Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - уточнил Песков.

"Пока преждевременно говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле шансы провести саммит до конца года.

"Не могу сказать, ведется такая дискретная подготовительная работа, было бы неправильно вести ее в публичном режиме, это не способствовало бы процессу подготовки и скорейшего проведения встречи", - сказал Песков в ответ на просьбу пояснить, что должно содержаться в документе по итогам саммита.