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РИА Новости

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

13:18 05.11.2019 (обновлено: 14:40 05.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно, так как еще есть много вопросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован. <...> Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен", — сказал он журналистам.

Накануне руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского. Украинский МИД объяснил это нарушением режима тишины.
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что разведение состоится 8 ноября при условии отсутствия обстрелов, что должны подтвердить представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
4 ноября, 13:40Радио Sputnik
В ДНР запустили сигнальную ракету для начала отвода сил
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) начался 29 октября и завершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) аналогичный процесс должен был стартовать четвертого числа.
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области
4 ноября, 17:42РИА Новости
ЛНР начала разминирование на участке разведения сил у Золотого
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