В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно, так как еще есть много вопросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован. <...> Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен", — сказал он журналистам.

Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского. Украинский МИД объяснил это нарушением режима тишины. Накануне руководитель представительства самопровозглашеннойв Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ саботировали начало отвода сил и средств в районе Петровского. Украинский МИД объяснил это нарушением режима тишины.

Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что разведение состоится 8 ноября при условии отсутствия обстрелов, что должны подтвердить представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.