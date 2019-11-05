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РИА Новости

Путину доложили об убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии

13:17 05.11.2019 (обновлено: 13:19 05.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
Эльджаркиев Ибрагим
4 ноября, 14:31РИА Новости
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"Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Абсолютно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, удовлетворен ли президент работой следствия.
"Безусловно, дело резонансное. Вы знаете, что оно находится под контролем у главы СК РФ, идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", - добавил он.
Медицинское оборудование
3 ноября, 18:19РИА Новости
Брат убитого главы ингушского центра "Э" работал врачом в Москве
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МоскваУбийство главы центра "Э" по ИнгушетииДмитрий ПесковВладимир ПутинИнгушетияПроисшествия
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