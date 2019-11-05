Путину доложили об убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии

"Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Абсолютно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, удовлетворен ли президент работой следствия.

"Безусловно, дело резонансное. Вы знаете, что оно находится под контролем у главы СК РФ, идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", - добавил он.