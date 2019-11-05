Путину доложили об убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Второго ноября в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.
"Безусловно, президенту докладывалось об этом убийстве. Давать какие-либо оценки следствию по истечении нескольких дней абсолютно неверно. Абсолютно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, удовлетворен ли президент работой следствия.
"Безусловно, дело резонансное. Вы знаете, что оно находится под контролем у главы СК РФ, идет работа, нужно дождаться ее результатов. Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", - добавил он.