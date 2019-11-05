В Кремле рассчитывают, что процесс разведения сил в Донбассе завершат

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года, пока еще остается много вопросов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - сказал он журналистам.

Песков также отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина по "нормандскому формату" неизменна, последовательна и предельно понятна.

"Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - уточнил Песков.

"Пока преждевременно говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле шансы провести саммит до конца года.