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РИА Новости
Культура

Директор опровергла сообщения о неудачном выступлении МакSим в Казани

13:03 05.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица MакSим (Марина Абросимова). Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Концерт певицы МакSим в Казани прошел с аншлагом, но всегда найдутся те, кому что-то не понравилось, сказала РИА Новости директор артистки Маргарита Соколова, комментируя сообщения о якобы неудачном выступлении артистки.
Ранее в СМИ появилась информация, что после концерта МакSим в Казани многие зрители остались недовольны выступлением, назвав его "неадекватным". Отмечается, что певица якобы почти не двигалась, часто смотрела в одну точку и читала, а не пела.
"Концерт прошел с аншлагом! Все были довольны, одна какая-то девочка в интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень некрасиво", - заявила собеседница агентства.
Она добавила, что многие поклонники высказали певице свою благодарность за проведенный концерт.
"Ей говорили: "Спасибо, спасибо!". Почему про это никто не написал? К тому же накануне она ездила в свой благотворительный фонд "День добрых дел", который она курирует. Но, конечно, в интернете всегда есть борьба: одни за, другие против. И начинается эта волна. Всегда есть те, кому понравилось, а кому – нет", - заключила директор.
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КультураМакSим (Марина Абросимова)Казань
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