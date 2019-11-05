Директор опровергла сообщения о неудачном выступлении МакSим в Казани

Ранее в СМИ появилась информация, что после концерта МакSим в Казани многие зрители остались недовольны выступлением, назвав его "неадекватным". Отмечается, что певица якобы почти не двигалась, часто смотрела в одну точку и читала, а не пела.

"Концерт прошел с аншлагом! Все были довольны, одна какая-то девочка в интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось. Все зацепились за эту девочку, вся пресса друг у друга стала переписывать, и зачем-то разразилась такая шумиха... Все это очень некрасиво", - заявила собеседница агентства.

"Ей говорили: "Спасибо, спасибо!". Почему про это никто не написал? К тому же накануне она ездила в свой благотворительный фонд "День добрых дел", который она курирует. Но, конечно, в интернете всегда есть борьба: одни за, другие против. И начинается эта волна. Всегда есть те, кому понравилось, а кому – нет", - заключила директор.