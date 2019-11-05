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РИА Новости

СК в Якутии проверит, как девушка без нужных документов управляла Ан-24

12:53 05.11.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи в Якутии проверяют, почему девушка, не имеющая необходимых документов, управляла самолетом Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", сообщается на сайте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.
"Начата доследственная проверка по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, 31 августа девушка управляла самолетом Ан-24 по маршруту Якутск-Саккырыыр без соответствующих документов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что управление МВД на транспорте в Якутии проверяет видео из социальных сетей, "на котором пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, выполнявшего пассажирский рейс". Речь шла о авиарейсе Якутск-Батагай. Пользователи одной из сетей призвали прокуратуру принять меры в отношении пилота. В управлении тогда добавили, что у авиакомпании запросили необходимую для проверки документацию, план полетов и состав членов экипажа воздушного судна.
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В сети появилось видео, на котором лидер Rammstein управляет самолетом
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Ан-24Следственный комитет РФМоскваЯкутияИрАэроПроисшествия
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