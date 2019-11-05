СК в Якутии проверит, как девушка без нужных документов управляла Ан-24

Отмечается, что, по предварительным данным, 31 августа девушка управляла самолетом Ан-24 по маршруту Якутск-Саккырыыр без соответствующих документов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что управление МВД на транспорте в Якутии проверяет видео из социальных сетей, "на котором пилот посадил свою девушку за штурвал самолета, выполнявшего пассажирский рейс". Речь шла о авиарейсе Якутск-Батагай. Пользователи одной из сетей призвали прокуратуру принять меры в отношении пилота. В управлении тогда добавили, что у авиакомпании запросили необходимую для проверки документацию, план полетов и состав членов экипажа воздушного судна.