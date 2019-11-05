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РИА Новости
Культура

Евгений Миронов резко раскритиковал Ленина

12:51 05.11.2019 (обновлено: 14:42 05.11.2019)
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© "Планета Информ" (2019)Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
Кадр из фильма Ленин. Неизбежность
© "Планета Информ" (2019)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актер Евгений Миронов в интервью газете "Известия" порассуждал о советском вожде Владимире Ленине, которого сыграл в фильме режиссера Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность".

"Я считаю его человеком, безусловно, очень одаренным, прирожденным политиком. Однако решения, которые принимал Владимир Ильич, были жесткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови", — пояснил актер.

По его словам, политика никогда не пугала гражданская война, потому что "только она могла помочь ему построить тот мир, который он хотел", а жертвы его не интересовали.
"Он Россию не жаловал, русских не любил вообще: "ленивые мужики". Страна была для него лишь первой ступенькой в плане, который был построен с прицелом на весь мир. <…> Я рад, что наш фильм заканчивается въездом Ленина в Россию и мне не пришлось воплощать на экране то, что было дальше", — добавил Миронов.
Отвечая на вопрос, был ли Владимир Ленин "неизбежностью для России", артист предположил, что это было "фатальное предопределение".
"Ленин родился и пригодился в то время (вернее, безвременье), когда только такой человек, как он, мог все это возглавить. Он сумел блестяще воспользоваться трагическими обстоятельствами, потому что обладал мощнейшей интуицией и большим терпением", — отметил Миронов.
Сергей Мазаев
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КультураЕвгений МироновВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Владимир ХотиненкоРоссия
Популярные комментарии
Миронов невежда. Как и большинство артистов. Свои эмоции проецируют на объективный мир. Слова о якобы нелюбви Ленина к русским - ложь.
5 ноября, 13:33
albert.tarasov
93120035
Не трожь дедушку! Он "самый человечный человек"!
5 ноября, 12:54
caxoh
611511017
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