Евгений Миронов резко раскритиковал Ленина

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актер Актер Евгений Миронов в интервью газете "Известия" порассуждал о советском вожде Владимире Ленине, которого сыграл в фильме режиссера Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность".

"Я считаю его человеком, безусловно, очень одаренным, прирожденным политиком. Однако решения, которые принимал Владимир Ильич, были жесткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови", — пояснил актер.

По его словам, политика никогда не пугала гражданская война, потому что "только она могла помочь ему построить тот мир, который он хотел", а жертвы его не интересовали.

"Он Россию не жаловал, русских не любил вообще: "ленивые мужики". Страна была для него лишь первой ступенькой в плане, который был построен с прицелом на весь мир. <…> Я рад, что наш фильм заканчивается въездом Ленина в Россию и мне не пришлось воплощать на экране то, что было дальше", — добавил Миронов.

Отвечая на вопрос, был ли Владимир Ленин "неизбежностью для России", артист предположил, что это было "фатальное предопределение".