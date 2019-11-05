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РИА Новости

Депутат оценил перспективы введения налогового вычета на фитнес-услуги

12:45 05.11.2019 (обновлено: 12:46 05.11.2019)
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© РИА Новости / Павел КомаровФитнес-клуб
Фитнес-клуб
© РИА Новости / Павел Комаров
Фитнес-клуб. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Предоставление россиянам возможности получить налоговый вычет на фитнес-услуги будет стимулировать их к занятию спортом, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева сообщила, что налоговый вычет на фитнес-услуги может быть введен в РФ летом 2020 года. По словам Гутенева, соответствующий законопроект, разработанный Минфином, поступил в правительство; предполагается, что в Госдуму его внесут в декабре.
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По данным издания, россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ, максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей. Уточняется, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.
Дегтярев напомнил, что комитет ГД по физической культуре ранее выступил инициатором закона о совершенствовании деятельности фитнес-центров.
"Оценочно, 10 миллионов людей, занимающихся спортом, попали в поле зрения государства. Теперь, когда определено правовое положение фитнес-центров, их права и обязанности, а также особенности деятельности специалистов, работающих в фитнес-индустрии, разрабатываются меры поддержки граждан, которые посещают фитнес-залы. Это особая категория людей, которые добровольно, за собственные деньги занимаются спортом. Их нужно поощрять", - сказал Дегтярев РИА Новости.
Он заявил, что в комитете приветствуют "возможность получения дополнительной мотивации для активного занятия физической культурой в виде налогового вычета". "Считаю, что такой формат частичного возмещения стоимости занятий физкультурой будет востребован", - отметил глава думского комитета.
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