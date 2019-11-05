Депутат оценил перспективы введения налогового вычета на фитнес-услуги

"Оценочно, 10 миллионов людей, занимающихся спортом, попали в поле зрения государства. Теперь, когда определено правовое положение фитнес-центров, их права и обязанности, а также особенности деятельности специалистов, работающих в фитнес-индустрии, разрабатываются меры поддержки граждан, которые посещают фитнес-залы. Это особая категория людей, которые добровольно, за собственные деньги занимаются спортом. Их нужно поощрять", - сказал Дегтярев РИА Новости.