В Омске спецназ задержал создательницу интернет-магазина по продаже героина

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа "Гром" задержали в Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа "Гром" задержали в Омске создательницу интернет-магазина по продаже наркотиков и трёх её сообщников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке отряда специального назначения "Гром" в Омске задержаны лидер организованной группы и трое ее сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных средств", - рассказала Волк.

Магазин продавал наркотики, сообщила официальный представитель МВД России, в Новосибирске и приносил своим создателям 12 миллионов рублей ежемесячно. За один день, добавила Волк, продавалось более 2 тысяч доз наркотиков.

Также полицейским удалось отследить и задержать двух курьеров магазина.

"В ходе досмотра их автомобиля обнаружено около пяти килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героин", - сообщила официальный представитель МВД России.