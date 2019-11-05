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РИА Новости

В Омске спецназ задержал создательницу интернет-магазина по продаже героина

12:44 05.11.2019
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа "Гром" задержали в Омске создательницу интернет-магазина по продаже наркотиков и трёх её сообщников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при поддержке отряда специального назначения "Гром" в Омске задержаны лидер организованной группы и трое ее сообщников, которые отвечали за хранение оптовых партий наркотических средств, их фасовку, оборудование тайников-закладок и обналичивание денежных средств", - рассказала Волк.
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Магазин продавал наркотики, сообщила официальный представитель МВД России, в Новосибирске и приносил своим создателям 12 миллионов рублей ежемесячно. За один день, добавила Волк, продавалось более 2 тысяч доз наркотиков.
Также полицейским удалось отследить и задержать двух курьеров магазина.
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"В ходе досмотра их автомобиля обнаружено около пяти килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героин", - сообщила официальный представитель МВД России.
Всего полицейские изъяли более 7 килограммов наркотиков. Всех подозреваемых заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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Ирина ВолкМВД РФОмскПроисшествия
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