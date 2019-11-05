На Ямале будут судить мужчину за взлом аккаунта экс-супруги в соцсети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя - РИА Новости. Жителю Нового Уренгоя ( Жителю Нового Уренгоя ( ЯНАО ) грозит до 2 лет лишения свободы за взлом страницы бывшей супруги в социальной сети, сообщает во вторник региональная прокуратура.

Ведомство уточняет, что в апреле мужчина, располагая паролем бывшей супруги, зашел на ее страницу в социальной сети "ВКонтакте", скопировал переписку, а также внес изменения в анкетные данные в графе "семейное положение". Он также изменил пароль доступа к аккаунту женщины. Таким образом, он блокировал ее возможность пользоваться страницей, считают в прокуратуре.

Тем не менее, несмотря на наличие достаточных данных, говорящих о признаках преступления, сотрудники полиции приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, подчеркнули в надзорном органе. Вмешательство прокуратуры позволило отменить это решение, после чего в отношении мужчины все же возбудили дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.