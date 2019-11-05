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РИА Новости

На Ямале будут судить мужчину за взлом аккаунта экс-супруги в соцсети

12:34 05.11.2019
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CC0 / Skitterphoto / Работа за компьютером
Работа за компьютером
CC0 / Skitterphoto /
Работа за компьютером. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя - РИА Новости. Жителю Нового Уренгоя (ЯНАО) грозит до 2 лет лишения свободы за взлом страницы бывшей супруги в социальной сети, сообщает во вторник региональная прокуратура.
Ведомство уточняет, что в апреле мужчина, располагая паролем бывшей супруги, зашел на ее страницу в социальной сети "ВКонтакте", скопировал переписку, а также внес изменения в анкетные данные в графе "семейное положение". Он также изменил пароль доступа к аккаунту женщины. Таким образом, он блокировал ее возможность пользоваться страницей, считают в прокуратуре.
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
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Тем не менее, несмотря на наличие достаточных данных, говорящих о признаках преступления, сотрудники полиции приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела, подчеркнули в надзорном органе. Вмешательство прокуратуры позволило отменить это решение, после чего в отношении мужчины все же возбудили дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
"По результатам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратурой города Нового Уренгоя направлено в суд. За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет", - резюмировали в ведомстве.
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ЯмалХанты-МансийскПроисшествия
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