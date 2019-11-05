Дело директора приюта в Приамурье, где нашли трупы собак, передали в суд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Дело руководителя приюта "Дружок" Вячеслава Золотарева, где нашли 47 мёртвых собак, передано в суд, сообщает прокуратура Амурской области.
В середине января в приюте обнаружили останки 47 собак и около 20 животных с признаками истощения, которые были отловлены по муниципальному контракту. Приют был закрыт по решению суда 1 марта, администрация Благовещенска расторгла контракты с предпринимателем. В отношении Золотарева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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"Прокуратура города Благовещенска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора приюта "Дружок" в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" частью 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным из корыстных побуждений повлекшие его гибель, совершенное в отношении нескольких животных", - сообщает прокуратура Амурской области.
Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский районный суд.
Золотарева задержали 23 января по возвращении из-за границы, он был арестован, срок содержания под стражей дважды продлевали. В мае суд изменил Золотареву меру пресечения на домашний арест.