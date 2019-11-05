Рэп, Maruv и Green Day: чем запомнилась MTV Europe Music Awards 2019

Американская певица Ава Макс имеет полное право скалиться, подмигивать и клеить стразы на глаза.
Все-таки она победила в номинации "Лучший push‑исполнитель (восходящая звезда, — Прим.ред.) на MTV Europe Music Awards.
Американская певица Ава Макс имеет полное право скалиться, подмигивать и клеить стразы на глаза.
Все-таки она победила в номинации "Лучший push‑исполнитель (восходящая звезда, — Прим.ред.) на MTV Europe Music Awards.
Во время церемонии певица Дуа Липа устроила красочный перформанс: вместе с десятками танцовщиц в лимонных комбинезонах она представила сингл Don't Start Now, который с большой вероятностью станет хитом.
Во время церемонии певица Дуа Липа устроила красочный перформанс: вместе с десятками танцовщиц в лимонных комбинезонах она представила сингл Don't Start Now, который с большой вероятностью станет хитом.
"Грация кошки, ловкость картошки" — точно не про певицу Maruv.
На MTV Europe Music Awards она победила в номинации "Лучший российский исполнитель", обогнав группу Little Big, певицу Zivert, рэпера Фейса и Noize MC.
"Грация кошки, ловкость картошки" — точно не про певицу Maruv.
На MTV Europe Music Awards она победила в номинации "Лучший российский исполнитель", обогнав группу Little Big, певицу Zivert, рэпера Фейса и Noize MC.
Странно, что актер из комедии "Белые цыпочки" и рекламы мужского дезодоранта Терри Крюс до сих пор не участвует в соревнованиях по легкой атлетике.
Таким высоким прыжкам могут позавидовать олимпийские чемпионы и даже Дима Билан.
Странно, что актер из комедии "Белые цыпочки" и рекламы мужского дезодоранта Терри Крюс до сих пор не участвует в соревнованиях по легкой атлетике.
Таким высоким прыжкам могут позавидовать олимпийские чемпионы и даже Дима Билан.
Один из лучших футболистов в мире, португалец Криштиану Роналду и его подруга Жоржина Родригес не смогли пропустить музыкальный праздник в Севилье.
Пара и оделась соответственно: в стиле "лед и пламень".
Один из лучших футболистов в мире, португалец Криштиану Роналду и его подруга Жоржина Родригес не смогли пропустить музыкальный праздник в Севилье.
Пара и оделась соответственно: в стиле "лед и пламень".
Бывшей участнице The Pussycat Dolls Николь Шерзингер достаточно взмахнуть волосами, чтобы все вокруг поняли, кто здесь главная R&B-дива.
Бывшей участнице The Pussycat Dolls Николь Шерзингер достаточно взмахнуть волосами, чтобы все вокруг поняли, кто здесь главная R&B-дива.
Нет, это не участники Формулы-1, после победы на гонках распивают шампанское, а музыканты из Green Day.
В этом году они победили в номинации "Лучшая рок-группа" 2019 года.
Нет, это не участники Формулы-1, после победы на гонках распивают шампанское, а музыканты из Green Day.
В этом году они победили в номинации "Лучшая рок-группа" 2019 года.
Выступление британской певицы Halsey с треком Graveyard сопровождал настоящий фэнтези-спектакль с карусельными лошадками, цветами и фаер-шоу.
Выступление британской певицы Halsey с треком Graveyard сопровождал настоящий фэнтези-спектакль с карусельными лошадками, цветами и фаер-шоу.
Сингапурская певица Jasmine Sokko, которая работает в жанре электронной музыки, победила в номинации "Лучший исполнитель из юговосточной Азии".
Сингапурская певица Jasmine Sokko, которая работает в жанре электронной музыки, победила в номинации "Лучший исполнитель из юговосточной Азии".
Образ английской модели и дизайнера Леоми Андерсон получился самым запоминающимся и элегантным.
Образ английской модели и дизайнера Леоми Андерсон получился самым запоминающимся и элегантным.
Американская певица Бекки Джи (Becky G) не только была ведущей церемонии MTV Europe Music Awards, но и впервые выступала на ней с номером. Кажется, ее дебют удался.
Американская певица Бекки Джи (Becky G) не только была ведущей церемонии MTV Europe Music Awards, но и впервые выступала на ней с номером. Кажется, ее дебют удался.
Рэперы Loredana (Лоредана Цефи, "Лучший исполнитель из Швейцарии") и Juju ("Лучший немецкий исполнитель") после победы смогли наконец-то расслабиться и посидеть.
Рэперы Loredana (Лоредана Цефи, "Лучший исполнитель из Швейцарии") и Juju ("Лучший немецкий исполнитель") после победы смогли наконец-то расслабиться и посидеть.