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РИА Новости
Культура

Рэп, Maruv и Green Day: чем запомнилась MTV Europe Music Awards 2019

22:16 05.11.2019
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В воскресенье в испанском городе Севилья прошла ежегодная церемония вручения музыкальных наград MTV Europe Music Awards.
Яркие эмоции победителей и самые провокационные наряды звезд шоу-бизнеса — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Jon Nazca

Американская певица Ава Макс имеет полное право скалиться, подмигивать и клеить стразы на глаза.

Все-таки она победила в номинации "Лучший push‑исполнитель (восходящая звезда, — Прим.ред.) на MTV Europe Music Awards.

Певица Эйва Макс на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
1 из 12

Американская певица Ава Макс имеет полное право скалиться, подмигивать и клеить стразы на глаза.

Все-таки она победила в номинации "Лучший push‑исполнитель (восходящая звезда, — Прим.ред.) на MTV Europe Music Awards.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan

Во время церемонии певица Дуа Липа устроила красочный перформанс: вместе с десятками танцовщиц в лимонных комбинезонах она представила сингл Don't Start Now, который с большой вероятностью станет хитом.

Певица Дуа Липа выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
2 из 12

Во время церемонии певица Дуа Липа устроила красочный перформанс: вместе с десятками танцовщиц в лимонных комбинезонах она представила сингл Don't Start Now, который с большой вероятностью станет хитом.

© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
© REUTERS / Jon Nazca

"Грация кошки, ловкость картошки" — точно не про певицу Maruv.

На MTV Europe Music Awards она победила в номинации "Лучший российский исполнитель", обогнав группу Little Big, певицу Zivert, рэпера Фейса и Noize MC.

Украинская певица Maruv на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
3 из 12

"Грация кошки, ловкость картошки" — точно не про певицу Maruv.

На MTV Europe Music Awards она победила в номинации "Лучший российский исполнитель", обогнав группу Little Big, певицу Zivert, рэпера Фейса и Noize MC.

© REUTERS / Jon Nazca
© AFP 2019 / Cristina Quicler

Странно, что актер из комедии "Белые цыпочки" и рекламы мужского дезодоранта Терри Крюс до сих пор не участвует в соревнованиях по легкой атлетике.

Таким высоким прыжкам могут позавидовать олимпийские чемпионы и даже Дима Билан.

Актер Терри Крюс на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
4 из 12

Странно, что актер из комедии "Белые цыпочки" и рекламы мужского дезодоранта Терри Крюс до сих пор не участвует в соревнованиях по легкой атлетике.

Таким высоким прыжкам могут позавидовать олимпийские чемпионы и даже Дима Билан.

© AFP 2019 / Cristina Quicler
© REUTERS / Jon Nazca

Один из лучших футболистов в мире, португалец Криштиану Роналду и его подруга Жоржина Родригес не смогли пропустить музыкальный праздник в Севилье.

Пара и оделась соответственно: в стиле "лед и пламень".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
5 из 12

Один из лучших футболистов в мире, португалец Криштиану Роналду и его подруга Жоржина Родригес не смогли пропустить музыкальный праздник в Севилье.

Пара и оделась соответственно: в стиле "лед и пламень".

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Jon Nazca

Бывшей участнице The Pussycat Dolls Николь Шерзингер достаточно взмахнуть волосами, чтобы все вокруг поняли, кто здесь главная R&B-дива.

Певица Николь Шерзингер на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
6 из 12

Бывшей участнице The Pussycat Dolls Николь Шерзингер достаточно взмахнуть волосами, чтобы все вокруг поняли, кто здесь главная R&B-дива.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Jon Nazca

Нет, это не участники Формулы-1, после победы на гонках распивают шампанское, а музыканты из Green Day.

В этом году они победили в номинации "Лучшая рок-группа" 2019 года.

Участники группы Green Day на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
7 из 12

Нет, это не участники Формулы-1, после победы на гонках распивают шампанское, а музыканты из Green Day.

В этом году они победили в номинации "Лучшая рок-группа" 2019 года.

© REUTERS / Jon Nazca
© AFP 2019 / Jorge Guerrero

Выступление британской певицы Halsey с треком Graveyard сопровождал настоящий фэнтези-спектакль с карусельными лошадками, цветами и фаер-шоу.

Певица Холзи выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
8 из 12

Выступление британской певицы Halsey с треком Graveyard сопровождал настоящий фэнтези-спектакль с карусельными лошадками, цветами и фаер-шоу.

© AFP 2019 / Jorge Guerrero
© REUTERS / Jon Nazca

Сингапурская певица Jasmine Sokko, которая работает в жанре электронной музыки, победила в номинации "Лучший исполнитель из юговосточной Азии".

Певица Жасмин Сокко на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
9 из 12

Сингапурская певица Jasmine Sokko, которая работает в жанре электронной музыки, победила в номинации "Лучший исполнитель из юговосточной Азии".

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Jon Nazca

Образ английской модели и дизайнера Леоми Андерсон получился самым запоминающимся и элегантным.

Модель Леоми Андерсон на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
10 из 12

Образ английской модели и дизайнера Леоми Андерсон получился самым запоминающимся и элегантным.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Marcelo del Pozo

Американская певица Бекки Джи (Becky G) не только была ведущей церемонии MTV Europe Music Awards, но и впервые выступала на ней с номером. Кажется, ее дебют удался.

Певица Бекки Джи выступает на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
11 из 12

Американская певица Бекки Джи (Becky G) не только была ведущей церемонии MTV Europe Music Awards, но и впервые выступала на ней с номером. Кажется, ее дебют удался.

© REUTERS / Marcelo del Pozo
© REUTERS / Jon Nazca

Рэперы Loredana (Лоредана Цефи, "Лучший исполнитель из Швейцарии") и Juju ("Лучший немецкий исполнитель") после победы смогли наконец-то расслабиться и посидеть.

Рэп-исполнительницы Лоредана Цефи и Juju на церемонии награждения MTV Europe Music Awards
12 из 12

Рэперы Loredana (Лоредана Цефи, "Лучший исполнитель из Швейцарии") и Juju ("Лучший немецкий исполнитель") после победы смогли наконец-то расслабиться и посидеть.

© REUTERS / Jon Nazca
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КультураМузыкаШоу-бизнесMaruv (Анна Корсун)Криштиану РоналдуMTV (телеканал)Дима Билан (Виктор Белан)СевильяИспания
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