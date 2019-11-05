Рэп, Maruv и Green Day: чем запомнилась MTV Europe Music Awards 2019

Странно, что актер из комедии "Белые цыпочки" и рекламы мужского дезодоранта Терри Крюс до сих пор не участвует в соревнованиях по легкой атлетике.

Таким высоким прыжкам могут позавидовать олимпийские чемпионы и даже Дима Билан.