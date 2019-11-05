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РИА Новости

Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

12:24 05.11.2019 (обновлено: 12:29 05.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Дмитрий Медведев и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Драйверами российского экспорта в настоящий момент выступают новые отрасли, такие как АПК и машиностроение, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
"Сейчас динамику начинают задавать новые отрасли, прежде всего в сфере АПК - масло, мясо, рыба, кондитерские изделия. Очень активно развивается машиностроение - рост почти 10%", - сказал Слепнев.
Он отметил, что поставки масла сегодня идут на Ближний Восток, в Азиатский регион, Африку. "Что касается рыбы, в первую очередь это Азиатский регион. По мясу - благодаря достигнутым на межгосударственном уровне договорённостям открылся Китай, и это является большим трендом, где огромный спрос. Кондитерские изделия идут очень хорошо по всему миру. Активно развиваются наши предприятия, они почувствовали вкус, почувствовали инструменты", - продолжил глава РЭЦ.
"Из промышленной продукции: машиностроение рвануло на 10%, на 30% выросли поставки автомобилей, различных компонентов. Из Германии заказчики сами приезжают, просят подыскать им российских поставщиков, потому что соотношение "цена - качество" лучше альтернатив. Неплохо - минеральные удобрения, фармацевтика, косметика. Лёгкая промышленность, несмотря на то, что цены падают, в физических объёмах выросла больше чем на 10%", - добавил он.
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Слепнев также сообщил, что одежду российских дизайнеров спрашивают партнёры по электронным площадкам, сами заказывают. Образовался целый перечень новых отраслей, которые теперь уже переломили тренд.
"Мы делаем вывод, что наш потенциал на этих рынках, для нас относительно новых, очень серьёзный, мы явно недооценивали свои силы. Выход на новые рынки, товарные сегменты сейчас показал свою эффективность. Что касается работы РЭЦ, за три квартала мы поддержали российского экспорта на 14,8 миллиарда долларов - это достаточно серьёзный объём, почти 15% всех поставок - благодаря механизмам страхования, финансирования и промоушена. Поддержали примерно 8,5 тысячи экспортёров", - заключил Слепнев.
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Российский экспортный центрАндрей СлепневДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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