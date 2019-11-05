Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Драйверами российского экспорта в настоящий момент выступают новые отрасли, такие как АПК и машиностроение, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Драйверами российского экспорта в настоящий момент выступают новые отрасли, такие как АПК и машиностроение, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

"Сейчас динамику начинают задавать новые отрасли, прежде всего в сфере АПК - масло, мясо, рыба, кондитерские изделия. Очень активно развивается машиностроение - рост почти 10%", - сказал Слепнев.

Он отметил, что поставки масла сегодня идут на Ближний Восток , в Азиатский регион Африку . "Что касается рыбы, в первую очередь это Азиатский регион. По мясу - благодаря достигнутым на межгосударственном уровне договорённостям открылся Китай, и это является большим трендом, где огромный спрос. Кондитерские изделия идут очень хорошо по всему миру. Активно развиваются наши предприятия, они почувствовали вкус, почувствовали инструменты", - продолжил глава РЭЦ.

"Из промышленной продукции: машиностроение рвануло на 10%, на 30% выросли поставки автомобилей, различных компонентов. Из Германии заказчики сами приезжают, просят подыскать им российских поставщиков, потому что соотношение "цена - качество" лучше альтернатив. Неплохо - минеральные удобрения, фармацевтика, косметика. Лёгкая промышленность, несмотря на то, что цены падают, в физических объёмах выросла больше чем на 10%", - добавил он.

Слепнев также сообщил, что одежду российских дизайнеров спрашивают партнёры по электронным площадкам, сами заказывают. Образовался целый перечень новых отраслей, которые теперь уже переломили тренд.