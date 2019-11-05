Россия готова способствовать переговорам о присоединении SDF к армии Сирии

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. РФ готова способствовать переговорам между курдами и Дамаском о присоединении курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) к правительственной армии Сирии, сказал в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы не раз говорили о том, что выступаем за налаживание и ведение диалога между курдскими представителями и центральными властями в Дамаске и рассматриваем курдов в качестве неотъемлемой части сирийского общества", - сказал Вершинин журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли Россия способствовать переговорам о присоединении курдских отрядов самообороны в составе Сирийских демократических сил (SDF) к правительственной армии Сирии, Вершинин отметил, что Москва готова к этому "по всем вопросам".

Ранее председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC) Ильхам Ахмед заявила РИА Новости, что Сирийские курды готовы объединиться с правительственной армией, но хотят, чтобы сначала произошла реорганизация сирийской армии. SDC - политическое крыло союзных США Сирийских демократических сил (SDF).

В среду министерство обороны Сирии призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии. Министерство также отметило, что готово урегулировать проблемы тех бойцов SDF, кто ранее уклонился от обязательной военной службы и службы в запасе, а также разыскиваемых службами безопасности САР.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.