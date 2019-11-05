Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ученые изучили свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание. Результаты исследования Ученые изучили свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

Ни для кого не секрет, что производители продуктов питания добавляют в свою продукцию специальные ингредиенты, улучшающие ее вкусовые качества. Компании тратят огромные деньги на создание рецептов пищи, вызывающей у человека привыкание и побуждающей человека съесть больше, чем нужно для простого удовлетворения голода.

Действие таких ингредиентов основано на активировании нейронной "схемы вознаграждения" в мозге, а также на подавлении сигналов о достаточности пищи. В итоге люди, испытывая радость при потреблении таких продуктов, едят их часто и много, причиняя вред своему здоровью.

Ученые из Канзасского университета (США) предложили выделить продукты с искусственно улучшенными вкусовыми качествами в отдельную группу, названную ими гипераппетитными.

"У пищевых компаний есть очень хорошо разработанные формулы для этих типов продуктов, чтобы сделать их вкусными и существенно увеличить потребление, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Теры Фаззино (Tera Fazzino), доцента кафедры психологии и содиректора Центра исследований и лечения зависимостей при Канзасском университете. — Но если нет стандартного определения, мы не можем сравнивать результаты исследований по таким категориям, как сладости или фастфуд. Необходимо универсальное определение, которое является специфическим для всех продуктов с повышенной вкусовой привлекательностью".

По утверждению ученых, к гипераппетитным следует относить подвергшиеся специальной вкусовой обработке продукты с особой комбинацией жиров, углеводов, сахара и натрия. Для более точного определения параметров состава таких продуктов исследователи заложили в программу данные по 7757 продуктам из базы данных по пищевым продуктам и питательным веществам (FNDDS) Министерства сельского хозяйства США.

"Это программное обеспечение предоставляет в деталях набор данных о том, сколько калорий на порцию содержится в этой пище, а также — сколько жира, натрия, сахара, углеводов, клетчатки и всех других вещей", — говорит Фаззино.

По итогам цифровой обработки все продукты с улучшенными вкусовыми качествами распределились по трем категориям сочетаний: жиров и натрия (например, хот-доги и бекон); жирных и простых сахаров (торты, мороженое и пирожные); углеводов и натрия (крекеры с солью, чипсы и попкорн).

"Мы хотели идентифицировать продукты с похожими уровнями по крайней мере двух ингредиентов, потому что это теоретическая основа для создания эффекта синергетического вкуса", — сказала Фаззино.

Авторы обнаружили, что 62 процента пищевых продуктов в базе FNDDS соответствовали критериям как минимум одной из трех категорий. Большинство, 70 процентов, были с высоким содержанием жира и натрия. В эту категорию попали блюда из мяса и яиц, продукты на основе молока, а также сырные соусы; 25 процентов — с высоким содержанием жиров и сахара, а 16 процентов — с высоким содержанием углеводов и натрия. Часть продуктов попала сразу в две или три категории.