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РИА Новости

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

12:20 05.11.2019 (обновлено: 13:21 05.11.2019)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с камер наблюдения из детского сада в Нарьян-Маре, где мужчина убил шестилетнего ребенка.
На записи показано, как мужчина входит в здание, поднимается по лестнице, ходит по коридору, находит "нужную" дверь и заходит в нее.
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Вчера, 11:40Радио Sputnik
В Нарьян-Маре пустивший убийцу в детсад охранник частично признал вину
В четверг СК сообщил, что пьяный 36-летний мужчина убил мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку.
После задержания мужчина "говорил про сатану и жертвоприношение". Нападавшего характеризуют как молчаливого и скрытного человека. Ранее он наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за алкогольной зависимости.
И обвиняемый в убийстве, и охранник арестованы. Предполагаемый убийца ребенка признал вину и заявил, что раскаивается, охранник частично признал вину.
Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Вчера, 11:25РИА Новости
В СК раскрыли подробности убийства ребенка в Нарьян-Маре
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарПроисшествия
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