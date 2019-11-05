Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с камер наблюдения из детского сада в Нарьян-Маре, где мужчина убил шестилетнего ребенка.

На записи показано, как мужчина входит в здание, поднимается по лестнице, ходит по коридору, находит "нужную" дверь и заходит в нее.

В четверг СК сообщил, что пьяный 36-летний мужчина убил мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По предварительным данным, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

После задержания мужчина "говорил про сатану и жертвоприношение". Нападавшего характеризуют как молчаливого и скрытного человека. Ранее он наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за алкогольной зависимости.