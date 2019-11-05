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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре заявил, что слышит голоса

12:19 05.11.2019 (обновлено: 12:20 05.11.2019)
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© СК РФСледственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
© СК РФ
Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, характеризуется как молчаливый, скрытный человек, который жил один и ни с кем не общался, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина 31 октября смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщал СК. По предварительным данным следствия, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Обвиняемый в убийстве и охранник арестованы. Предполагаемый убийца ребенка признал вину и заявил, что раскаивается, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Охранник частично признал вину.
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"Предварительно установлено, что обвиняемый не судим, ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Проживал один. По месту жительства характеризуется посредственно, молчалив, скрытен, ни с кем не общался", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что после задержания мужчина "говорил про сатану и жертвоприношение".
"Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. Утром почувствовал себя плохо, выпил бутылку настойки валерьянки. После этого услышал голоса и пошел в детский сад, последующие события помнит отрывочно", - говорится в сообщении.
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