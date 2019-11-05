Обвиняемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре заявил, что слышит голоса

Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

© СК РФ Следственные действия с обвиняемым в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

МУРМАНСК, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в Мужчина, обвиняемый в убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара , характеризуется как молчаливый, скрытный человек, который жил один и ни с кем не общался, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина 31 октября смертельно ранил 6-летнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщал СК. По предварительным данным следствия, охранник ЧОПа дистанционно открыл дверь постороннему человеку. Обвиняемый в убийстве и охранник арестованы. Предполагаемый убийца ребенка признал вину и заявил, что раскаивается, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Охранник частично признал вину.

"Предварительно установлено, что обвиняемый не судим, ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Проживал один. По месту жительства характеризуется посредственно, молчалив, скрытен, ни с кем не общался", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что после задержания мужчина "говорил про сатану и жертвоприношение".