Участие в "Диктанте Победы" включат в число личных достижений абитуриента

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ поручило вузам включить в число личных достижений при поступлении участие абитуриента в "Диктанте Победы", сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета акции Александр Хинштейн со ссылкой на документ, полученный в ответ на его письмо в министерство.

"Минобрнауки поручило образовательным организациям высшего образования включить "Диктант Победы" в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании 2020/21 учебного года", - говорится в документе министерства, опубликованном Хинштейном в Twitter

В ведомстве также отметили, что "Диктант Победы" способствует патриотическому воспитанию, развитию у молодежи интереса к изучению истории родины.

Диктант в честь Дня Победы, посвященный событиям Великой Отечественной войны, впервые прошел по всей России и в 23 странах мира 7 мая 2019 года. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Акцию планируется сделать ежегодной.