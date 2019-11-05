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РИА Новости

Участие в "Диктанте Победы" включат в число личных достижений абитуриента

12:19 05.11.2019 (обновлено: 13:17 05.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ поручило вузам включить в число личных достижений при поступлении участие абитуриента в "Диктанте Победы", сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета акции Александр Хинштейн со ссылкой на документ, полученный в ответ на его письмо в министерство.
"Минобрнауки поручило образовательным организациям высшего образования включить "Диктант Победы" в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании 2020/21 учебного года", - говорится в документе министерства, опубликованном Хинштейном в Twitter.
В ведомстве также отметили, что "Диктант Победы" способствует патриотическому воспитанию, развитию у молодежи интереса к изучению истории родины.
Диктант в честь Дня Победы, посвященный событиям Великой Отечественной войны, впервые прошел по всей России и в 23 странах мира 7 мая 2019 года. Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Акцию планируется сделать ежегодной.
На все вопросы диктанта в 2019 году верно ответили порядка 5,5 тысячи человек из более чем 150 тысяч участников акции. Победителями стали те, кто дал правильные ответы за самое короткое время. Церемония награждения состоялась в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.
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