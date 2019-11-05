Сингапур ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сингапур из-за возросшего числа происшествий ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах, сообщает газета The Straits Times.
Теперь прокатиться на электросамокате можно будет только на велодорожках и специальных дорожках для пробежек и велоспорта, связывающих парки Сингапура. В противном случае нарушение будут караться штрафом до 2 тысяч долларов или лишением свободы до трех месяцев.
"Этот запрет на использование электросамокатов на тротуарах – непростое решение. Но это необходимый шаг, чтобы пешеходы снова чувствовали себя в безопасности на общественных дорожках", - заявил старший государственный министр транспорта Лам Пин Мин в парламенте.
Он также добавил, что развитие инфраструктуры для пользования электросамокатами будет развиваться "в тандеме" с велоинфраструктурой.
Как сообщает издание, Япония, Германия и Франция также ввели запрет на использование электросамокатов на тротуарах.