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РИА Новости

Сингапур ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах

12:16 05.11.2019 (обновлено: 12:47 05.11.2019)
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВид на башни "Сити" и Raffles Place
Вид на башни Сити и Raffles Place
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Вид на башни "Сити" и Raffles Place. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сингапур из-за возросшего числа происшествий ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах, сообщает газета The Straits Times.
Теперь прокатиться на электросамокате можно будет только на велодорожках и специальных дорожках для пробежек и велоспорта, связывающих парки Сингапура. В противном случае нарушение будут караться штрафом до 2 тысяч долларов или лишением свободы до трех месяцев.
"Этот запрет на использование электросамокатов на тротуарах – непростое решение. Но это необходимый шаг, чтобы пешеходы снова чувствовали себя в безопасности на общественных дорожках", - заявил старший государственный министр транспорта Лам Пин Мин в парламенте.
Он также добавил, что развитие инфраструктуры для пользования электросамокатами будет развиваться "в тандеме" с велоинфраструктурой.
Как сообщает издание, Япония, Германия и Франция также ввели запрет на использование электросамокатов на тротуарах.
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