Сингапур ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах

Теперь прокатиться на электросамокате можно будет только на велодорожках и специальных дорожках для пробежек и велоспорта, связывающих парки Сингапура. В противном случае нарушение будут караться штрафом до 2 тысяч долларов или лишением свободы до трех месяцев.