Эксперт рассказал об источниках утечки персональных данных клиентов банков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уровень безопасности при хранении информации о пользователях банков РФ в последние годы заметно вырос, однако злоумышленники всегда будут искать "узкие места", например, у партнеров кредитных организаций, заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

РБК ранее во вторник написала о продаже в сети данных 3,5 тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и около 3 тысяч клиентов "Альфастрахования". В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. Страховщик также рассказал, что проверяет размещенную в сети информацию и принимает дополнительные меры безопасности.

По словам эксперта, до создания системы идеальной защиты персональных данных "еще далеко". "Мошенники всегда будут искать узкие места, которые могут находиться в том числе за периметром банка, например, в партнерских организациях, у которых тоже есть доступ к части базы", - отметил Поярков.

При этом он всё же отмечает прогресс в направлении предотвращения подобных инцидентов в самих банках.