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РИА Новости

Эксперт рассказал об источниках утечки персональных данных клиентов банков

12:03 05.11.2019
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уровень безопасности при хранении информации о пользователях банков РФ в последние годы заметно вырос, однако злоумышленники всегда будут искать "узкие места", например, у партнеров кредитных организаций, заявил РИА Новости президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
РБК ранее во вторник написала о продаже в сети данных 3,5 тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и около 3 тысяч клиентов "Альфастрахования". В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. Страховщик также рассказал, что проверяет размещенную в сети информацию и принимает дополнительные меры безопасности.
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По словам эксперта, до создания системы идеальной защиты персональных данных "еще далеко". "Мошенники всегда будут искать узкие места, которые могут находиться в том числе за периметром банка, например, в партнерских организациях, у которых тоже есть доступ к части базы", - отметил Поярков.
При этом он всё же отмечает прогресс в направлении предотвращения подобных инцидентов в самих банках.
"Несмотря на регулярное появление в информационном пространстве информации об утечках банковских данных, в реальности безопасность хранения информации о пользователях в банках за последние два года резко выросла. Банк России проводит в кредитных учреждениях проверки на предмет соблюдения законодательства о хранении персональных данных, совершенствуются IT-решения. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день банки являются самыми надежными хранителями информации по сравнению со всеми другими организациями", - подчеркнул эксперт.
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