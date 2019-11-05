Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства, уточнив, что первый фигурант был арестован до 2 января.

По версии следствия, 31 октября на территории приусадебного участка частного жилого дома было обнаружено тело 59-летнего хозяина и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями, который впоследствии опознан как ранее судимый 45-летний житель города Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта. В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы. На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению трех человек, один из которых был застрелен.