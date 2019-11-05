Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Киселевский городской суд Кемеровской области во вторник заключил под стражу второго подозреваемого по делу об убийстве бывшего мэра этого города Сергея Лаврентьева, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее Следственный комитет (СК) России и официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщили о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа Кемеровской области. Один из них был арестован в понедельник.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 января 2020 года", - сказал собеседник агентства, уточнив, что первый фигурант был арестован до 2 января.
По версии следствия, 31 октября на территории приусадебного участка частного жилого дома было обнаружено тело 59-летнего хозяина и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями, который впоследствии опознан как ранее судимый 45-летний житель города Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта. В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы. На части предметов обнаружены биологические следы, позволившие получить доказательства причастности к преступлению трех человек, один из которых был застрелен.
По данным следствия, задержанными оказались 49- и 35-летний жители города Белово, один из которых исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка. Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение.
Как сообщила Волк, по предварительным данным, мужчин на преступление толкнули корыстные интересы - они хотели украсть деньги и драгоценности из дома экс-главы городского округа.