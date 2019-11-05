Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Таллина не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Примаков". Официальный представитель МИДпрокомментировала решение Таллина не пропустить в территориальные водыроссийское судно "Академик Примаков".

По словам дипломата, инцидент "вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялись соответствующие разрешения", но на этот раз эстонская сторона ответила отказом, "без объяснения причин".

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну "Седов", — сообщила Захарова.

В министерстве такие решения расценивают как "недружественные демарши", подытожила представитель ведомства.

В апреле Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Посольство России в Таллине осудило решение эстонских властей. Тогда Захарова отметила, что Таллин сам ищет поводы для осложнения двусторонних отношений, и подчеркнула, что вопрос с принадлежностью Крыма решен окончательно, "нравится это кому-то или нет".