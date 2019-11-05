МИД крайне недоумевает из-за отказа Эстонии на проход российского судна

"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - пояснила она.