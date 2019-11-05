МИД крайне недоумевает из-за отказа Эстонии на проход российского судна

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У РФ вызывает крайнее недоумение отказ Таллина без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков", сообщила, отвечая на вопрос РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя отказ Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков", она указала, что "данное решение вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения. На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин".
"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - пояснила она.
"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заключила официальный представитель МИД РФ.