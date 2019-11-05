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РИА Новости

МИД крайне недоумевает из-за отказа Эстонии на проход российского судна

11:59 05.11.2019 (обновлено: 12:10 05.11.2019)
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© РИА Новости / Ольга Брага / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Ольга Брага
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У РФ вызывает крайнее недоумение отказ Таллина без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков", сообщила, отвечая на вопрос РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя отказ Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков", она указала, что "данное решение вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения. На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин".
"Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонской республики российскому учебному судну "Седов", - пояснила она.
"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Парусник Седов
12 апреля, 12:34РИА Новости
Власти Таллина сожалеют, что парусник "Седов" не пустили в Эстонию
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Мария ЗахароваЭстонияВ мире
Популярные комментарии
И "недоумевают", почему население недовольно при "беспрецедентном росте" его доходов.ТОРГОВАТЬ страной и рассчитывать на уважение...? Как называется болезнь утраты связи с реальностью? -риторический вопрос.
5 ноября, 12:38
nnop300
3990005
Только и остается КРАЙНЕ НЕДОУМЕВАТЬ!
5 ноября, 12:07
Сергей Серый
1541014
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