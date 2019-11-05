Китай выразил сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения

ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай сожалеет в связи с началом официальной процедуры выхода США из Парижского соглашения по климату, заявил во вторник на брифинге Гэн Шуан

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Решение вступит в силу спустя год через уведомления.

"Китай выражает сожаление в связи с началом формального процесса выхода США из Парижского соглашения по климату. Мы считаем, что изменение климата – общая угроза, с которой сталкивается все человечество. Все члены международного сообщества должны руку об руку сотрудничать для противостояния этой угрозе", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он выразил надежду на то, что США проявят "немного ответственности", дадут импульс многостороннему сотрудничеству, а не будут, наоборот, добавлять "отрицательную энергию".

"Китай поддерживает Парижское соглашение, будет принимать меры по противодействию изменению климату", - добавил Гэн Шуан.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.