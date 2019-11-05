ФАС предложила дерегулировать тарифы в аэропорту Пулково

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ФАС России предлагает дерегулировать тарифы в аэропорту Пулково, а также на железнодорожные перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом, следует из проекта приказа регулятора на сайте проектов нормативных правовых актов.

ФАС, которая в настоящее время устанавливает тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах, ранее выступала с идеей дерегулирования. Однако в сентябре РИА Новости сообщили в ведомстве, что решения о таком дерегулировании пока отложены. "Проектом приказа предусмотрено не применение ценового регулирования: на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, выполняемые перевозчиками на маршруте Москва - Санкт-Петербург и в обратном направлении в плацкартных и общих вагонах в составе поездов дальнего следования", - говорится в пояснительной записке ФАС

Этим же проектом предлагается отменить регулирование цен "на услуги, оказываемые ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", в аэропорту Пулково по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров на международных линиях, а также на внутренних линиях по направлению Санкт-Петербург - Москва (все аэропорты) и в обратном направлении".

Исходя из текст проекта, изменения должны заработать с 2020 года. Так как в тексте указано, что "настоящий приказ вступает в силу с "01.01.2020 года". Основанием для принятия решения о дерегулировании указанных тарифов ФАС называет высокий уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок различными видами транспорта между городами Санкт-Петербург и Москва.

"Данное решение направлено на дальнейшее развитие конкуренции и создание равных экономических условий для железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. В результате принятие проекта приказа ожидается повышение сервиса и качества оказания услуг пассажирских перевозок, а также создание условий для сдерживания роста тарифов на указанном направлении", - поясняет служба.