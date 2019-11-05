Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T13:12Z
https://ria.ru/20191105/1560580757.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155753/12/1557531251_0:190:3072:1917_1036x0_80_0_0_34878ab3f884d4fb252193579525ef78.jpg
РИА Новости

ФАС предложила дерегулировать тарифы в аэропорту Пулково

11:52 05.11.2019 (обновлено: 13:12 05.11.2019)
2088
© РИА Новости / Максим БлиновЭлектропоезд
Электропоезд
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ФАС России предлагает дерегулировать тарифы в аэропорту Пулково, а также на железнодорожные перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом, следует из проекта приказа регулятора на сайте проектов нормативных правовых актов.
ФАС, которая в настоящее время устанавливает тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах, ранее выступала с идеей дерегулирования. Однако в сентябре РИА Новости сообщили в ведомстве, что решения о таком дерегулировании пока отложены. "Проектом приказа предусмотрено не применение ценового регулирования: на работы (услуги), связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, выполняемые перевозчиками на маршруте Москва - Санкт-Петербург и в обратном направлении в плацкартных и общих вагонах в составе поездов дальнего следования", - говорится в пояснительной записке ФАС.
Электропоезд ЭГ2Тв Иволга на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
30 августа, 16:20РИА Новости
Обновленную "Иволгу" показали на международном железнодорожном салоне
Этим же проектом предлагается отменить регулирование цен "на услуги, оказываемые ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", в аэропорту Пулково по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров на международных линиях, а также на внутренних линиях по направлению Санкт-Петербург - Москва (все аэропорты) и в обратном направлении".
Исходя из текст проекта, изменения должны заработать с 2020 года. Так как в тексте указано, что "настоящий приказ вступает в силу с "01.01.2020 года". Основанием для принятия решения о дерегулировании указанных тарифов ФАС называет высокий уровень конкуренции на рынке пассажирских перевозок различными видами транспорта между городами Санкт-Петербург и Москва.
"Данное решение направлено на дальнейшее развитие конкуренции и создание равных экономических условий для железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. В результате принятие проекта приказа ожидается повышение сервиса и качества оказания услуг пассажирских перевозок, а также создание условий для сдерживания роста тарифов на указанном направлении", - поясняет служба.
Отмечается, что одновременно приказом к "Воздушным Воротам Северной Столицы" устанавливается ряд требований с информированием ФАС России о результатах их выполнения. В частности, не позднее, чем за 10 дней до введения в действие тарифов направлять копию об их установлении; не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу разработать акты об обеспечении недискриминационного доступа к инфраструктуре аэропорта; ежеквартально предоставлять информацию об объемах, предоставленных услугах, и тарифах (сборах) на них.
Высокоскоростной поезд Сапсан
20 сентября, 18:00РИА Новости
РЖД назвали дату запуска модернизированного "Сапсана"
110005
Обсудить 0
ПулковоФедеральная антимонопольная служба РФПулково (аэропорт)МоскваЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин ратифицировал протокол к соглашению с Таджикистаном о поставках нефти
Министерство финансов РФ
Минфин разработает меры по повышению прозрачности бюджетной сферы
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны одобрило замену видеосвязи от Cisco, заявили в Ростехе
Ставропольский край
Синоптики рассказали, когда на Ставрополье придет бабье лето
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Стенд компании Газпром
В Минэнерго прокомментировали новый иск "Нафтогаза" к "Газпрому"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Парламентская Ассамблея ОДКБ избрала Володина председателем на три года
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунт палестинского сайта Quds News Network
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен Москвы проверит данные об угрозах подростку за участие в митинге
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
Заседание Госдумы России
ГД в I чтении поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
Лента новостейМолния