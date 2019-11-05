Стало известно, когда начнут снимать третью часть "Фантастических тварей"

Ожидалось, что производство картины начнется в этом году. Однако его приостановили из-за того, что предыдущая лента "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", вышедшая в ноябре 2018 года, не оправдала ожиданий по кассовым сборам (650 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов).