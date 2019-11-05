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РИА Новости
Культура

Стало известно, когда начнут снимать третью часть "Фантастических тварей"

12:58 05.11.2019
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© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.Кадр из фильма "Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Студия Warner Bros. объявила, что приступит к съемкам третьей части фильма "Фантастически твари" весной 2020 года в Бразилии, сообщает Variety.
Ожидалось, что производство картины начнется в этом году. Однако его приостановили из-за того, что предыдущая лента "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", вышедшая в ноябре 2018 года, не оправдала ожиданий по кассовым сборам (650 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов).
При этом первая часть стала хитом в 2016 году, заработав более 800 миллионов долларов.
Продолжение "Фантастических тварей" снимет британский режиссер Дэвид Йейтс. К своим ролям в проекте вернутся Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Джонни Депп и другие актеры из предыдущих частей.
Выход картины запланирован на ноябрь 2021 года.
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