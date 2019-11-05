Эксперт прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает выводить свою страну из соглашений в области экономики и обороны, которые считает невыгодными, за выходом из Парижского соглашения по климату может последовать договор СНВ, считает директор института США и Канады Валерий Гарбузов.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что в организации получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату. Соглашение, участниками которого являются 197 стран, было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.
"Логика Трампа здесь такова: США не должны ограничивать свою активность какими-либо международными соглашениями, которые, может быть, были выгодны какое-то время назад, а сегодня они не очень выгодны", - заявил эксперт.
По словам Гарбузова, такой подход касается вопросов, связанных с экономическим ростом - случай с Парижским соглашением, и договоренностей о контроле над вооружениями.
"Что касается других соглашений, то СНВ-3 - если речь вести об ограничениях системы контроля над вооружениями. Я думаю, что США поступят так же, и этот договор не будет продлеваться, хотя российская сторона предпринимает все усилия с тем, чтобы сохранить его. Но мне кажется, что и его постигнет участь договора по ракетам средней и меньшей дальности", - заявил политолог.