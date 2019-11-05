Эксперт прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

"Логика Трампа здесь такова: США не должны ограничивать свою активность какими-либо международными соглашениями, которые, может быть, были выгодны какое-то время назад, а сегодня они не очень выгодны", - заявил эксперт.

"Что касается других соглашений, то СНВ-3 - если речь вести об ограничениях системы контроля над вооружениями. Я думаю, что США поступят так же, и этот договор не будет продлеваться, хотя российская сторона предпринимает все усилия с тем, чтобы сохранить его. Но мне кажется, что и его постигнет участь договора по ракетам средней и меньшей дальности", - заявил политолог.