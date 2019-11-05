Ребенку, которого истязали родственники на Камчатке, нашли приемную семью

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя - РИА Новости. Органы опеки нашли новую приемную семью для мальчика, которого истязали родственники на Камчатке, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инесса Койрович.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором женщина бьет маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел на Камчатке этим летом. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, видео, на котором женщина кричит на ребенка и бьет его, снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство. По данным СК, дядя мальчика в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в истязании трёхлетнего племянника. В отношении женщины полицией организовано проведение доследственной проверки.
"Эта ситуация произошла в июле этого года. Тогда органами опеки были предприняты все меры по обеспечению безопасности ребенка. Он был изъят из семьи своего дяди и помещён в социальное учреждение. Сейчас мальчик находится под временной опекой в другой приёмной семье. Органы опеки и я лично продолжаем следить за его судьбой. По информации органов опеки, ребенок находится в комфортных условиях, он проживает в хорошей проверенной семье", - сказала Койрович.