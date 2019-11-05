В ОЭЗ Липецк появился новый резидент

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ЛИПЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Новый завод по глубокой переработке сои появится в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.

"Инвестором выступит компания "Сойпром", которая стала еще одним резидентом особой экономической зоны "Липецк". Объем заявленных инвестиций составит более 6 миллиардов рублей. К реализации проекта новый резидент планирует приступить в январе 2020 года", - сказал Артамонов.

Он добавил, что на предприятии будет создано около 170 рабочих мест с заработанной платой, превышающей средний уровень в регионе.

Губернатор отметил, что основной профиль компании – глубокая переработка сои. На новом заводе, корпуса которого займут территорию в 20 гектаров, будут производить соевое масло и соевый изолированный белок. После ввода в эксплуатацию только первой производственной линии, завод ежегодно будет производить более восьми тысяч тонн изолированного белка.

"Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры", - сказал Артамонов.