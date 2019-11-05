Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T11:43Z
https://ria.ru/20191105/1560580090.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152983/58/1529835819_0:145:1590:1039_1036x0_80_0_0_eebd5d5f8ab1346d1defbc012533ebf2.jpg
РИА Новости
Липецкая область

В ОЭЗ Липецк появился новый резидент

11:43 05.11.2019
46
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Новый завод по глубокой переработке сои появится в ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Инвестором выступит компания "Сойпром", которая стала еще одним резидентом особой экономической зоны "Липецк". Объем заявленных инвестиций составит более 6 миллиардов рублей. К реализации проекта новый резидент планирует приступить в январе 2020 года", - сказал Артамонов.
Он добавил, что на предприятии будет создано около 170 рабочих мест с заработанной платой, превышающей средний уровень в регионе.
Губернатор отметил, что основной профиль компании – глубокая переработка сои. На новом заводе, корпуса которого займут территорию в 20 гектаров, будут производить соевое масло и соевый изолированный белок. После ввода в эксплуатацию только первой производственной линии, завод ежегодно будет производить более восьми тысяч тонн изолированного белка.
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
31 октября, 16:01Липецкая область
Конкурс социальных проектов пройдет в Липецкой области
"Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры", - сказал Артамонов.
На территории ОЭЗ "Липецк" реализуют свои инвестиционные проекты более 60 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, России, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши и Республики Корея.
100000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале
Архиепископ Хариупольский Иоанн Реннето
Глава "европейской" архиепископии РПЦ прокомментировал "украинский вопрос"
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
В союзе журналистов Украины рассказали о числе нападений на сотрудников СМИ
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обсудит Украину в ходе визита в Германию
Пожар замка Сюри в японской префектуре Окинава, Япония. 31 октября 2019
Названа возможная причина пожара в японском замке из списка ЮНЕСКО
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Арбитраж по газу делает договоренности с Киевом невозможными, заявил Песков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал Минэнерго создать независимый оператор ГТС до конца года
Ситуация в Донбассе
Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал внедрить стандарты НАТО в управление силами обороны
Молоточек судьи
Замоскворецкий суд объяснил, почему считает ФБК иностранным агентом
Поисково-спасательная станция в Парке Горького в Москве
Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки
Василий Боднар
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Кадр из фильма Солярис
Отреставрированный фильм Тарковского "Солярис" выпустят в повторный прокат
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства
Песков: вручение премии Малинову не должно быть причиной для преследований
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Песков переадресовал требования Киева о возврате задержанных кораблей в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли "неописуемые страдания" всему человечеству
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
06:44Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
06:10В Евросоюзе положительно оценили мирное соглашение между сторонами в Йемене
06:08В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом
Лента новостейМолния