Эксперты оценили возможность подключения России к переговорам по Косово

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Переговоры между Белградом и Приштиной по косовскому урегулированию могут возобновиться на новых условиях, и было бы естественно подключить к этому процессу Москву, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.

"Переговоры (Белграда и Приштины) встали по албанской вине, они на уступки не идут ни по одному вопросу. Сербия говорит, что пока албанцы тоже не начнут идти на уступки, как и они, переговорного процесса не будет. Сейчас меняется власть в ЕС , был прощальный ужин с теми, кто давно участвовал в переговорном процессе между Приштиной и Белградом. Сейчас придут новые люди, и переговоры могут возобновиться на каких-то новых условиях. Но Белград совершенно четко заявил, что прежде всего должны быть сняты 100-процентные пошлины на товары, ввозимые из Сербии албанцами, и должны быть удовлетворены права сербов в Косове и Митохии, которые были определены Брюссельским договором 2013 года. Но проблесков со стороны албанцев никаких нет. Они хотят не говорить ни о размене территорий, ни давать права сербам в Косове и Митохии, ни тем более снимать пошлины. Но у них прошли выборы, поэтому, возможно, что новые политические структуры и люди повернутся лицом к Белграду. Перспективы таких переговоров есть", - заявила РИА Новости руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН, эксперт РСМД Елена Гуськова.

По ее словам, было бы совершенно естественно привлечь Москву к диалогу по урегулированию в Косово.

"В 2006-2007 годах, когда шли переговоры по Косову и Митохии, в которых участвовали ЕС и несколько государств, в том числе Россия, были сделаны очень хорошие предложения, было достигнуто взаимопонимание у всех присутствующих по косовскому вопросу. Поэтому было бы совершенно естественно, если бы Москва приняла участие в этом переговорном процессе, но президент Сербии Александр Вучич пригласил США способствовать переговорному процессу между Приштиной и Белградом и никаких предложений в сторону Москвы сделано не было. Поэтому все зависит о того, какую цель политики ставят перед собой. Наверное, во многом эта цель и определяет, кто должен участвовать в переговорном процессе", - сказала эксперт.

Научный сотрудник отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина полагает, что рано или поздно Россия подключится к переговорам по косовскому урегулированию.

"Что касается подключения Москвы, рано или поздно это произойдет, в том или ином формате. Тот формат, который есть сейчас, предусматривает, как говорила уходящая администрация ЕС во главе с (Федерикой) Могерини, что любое решение, которое будет достигнуто Белградом и Приштиной, должно быть подтверждено в СБ ООН, таким образом без согласия России оно в любом случае не может быть принято. Поэтому то или иное участие России в любом случае предусмотрено", - заявила она.

Энтина напомнила, что сербы ранее не раз заявляли о желании подключить Москву к диалогу.