Сопли — это нормально. Что нужно знать родителям о детском иммунитете

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Это надолго Сопли — это нормально. Что нужно знать родителям о детском иммунитете

Можно сколько угодно говорить о раннем развитии и кризисах детей, но их здоровье всё равно останется главной темой для тревоги и споров родителей. Как реагировать на сопли и частую простуду? Сколько слоёв одежды должно быть на ребёнке? Почему стерильность вредит? Как найти адекватного педиатра? Говорим о детском организме и родительских страхах.