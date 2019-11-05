В Совбезе призвали обеспечить кибербезопасность объектов электроэнергетики

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности рекомендует министерству энергетики РФ принять меры по защите от хакерских атак важных объектов отечественной электроэнергетики, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

На очередном заседании комиссии обсуждались меры по выполнению закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ". "Отдельное внимание уделено объектам критической информационной инфраструктуры, функционирующим в сфере электроэнергетики. Межведомственная комиссия СБ РФ рекомендовала Минэнерго России принять исчерпывающие меры для завершения категорирования указанных подведомственных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, участниками заседания "поддержаны подходы" МЧС России к созданию защищённой информационной платформы межведомственного взаимодействия для оценки зон, вероятности и возможного ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций, что важно с точки зрения предупреждения и ликвидации ЧС.

Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) понимается совокупность объектов информационной инфраструктуры, критически важных для экономической деятельности и безопасности государства и граждан.

Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры - это процедура, которая позволяет организациям, попавшим в сферу действия закона о безопасности КИИ, понять, к каким именно информационным системам, автоматизированным системам управления и сетям, используемым этими организациями, предъявляются обязательные требования по обеспечению безопасности.

В конце октября на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе в Омске секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в критической информационной инфраструктуре России, чтобы совершать массированные кибератаки на нее.