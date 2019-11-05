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РИА Новости

Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных

11:29 05.11.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Утечек персональных данных будет становиться больше, если значительно не повысить штрафы для компаний за несоблюдение конфиденциальности и мер защиты данных, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
РБК во вторник написала о продаже в сети данных 3,5 тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и около 3 тысяч клиентов "АльфаСтрахования". В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. "АльфаСтрахование" также проверяет размещенную в сети информацию, принимает дополнительные меры безопасности.
"Как и говорили, утечек будет становиться больше, потому что персональные данные стали товаром, который пользуется повышенным спросом. Наблюдать мы это будем, пока на государственном уровне кратно не повысятся штрафы. Это будет стимулировать к повышению уровня информационной безопасности", - считает эксперт.
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Он напомнил, что на сегодняшний день штрафы за несоблюдение требований по обеспечению сохранности данных, в частности, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к данным, их копирование, предоставление, распространение либо иные неправомерные действия, штраф для юрлиц составляет от 25 до 50 тысяч рублей.
"Сейчас штраф в 50 тысяч рублей не пугает тех, кто хранит и обрабатывает персональные данные, так как работа в этом направлении стоит значительно дороже", - пояснил он.
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