Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных

"Как и говорили, утечек будет становиться больше, потому что персональные данные стали товаром, который пользуется повышенным спросом. Наблюдать мы это будем, пока на государственном уровне кратно не повысятся штрафы. Это будет стимулировать к повышению уровня информационной безопасности", - считает эксперт.