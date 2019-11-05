Закон о военной тайне защитит информацию о новом оружии, считает эксперт

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Закон о военной тайне, если таковой будет принят, позволит защитить от утечек информацию о новых российских вооружениях, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.
Ранее "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в ведомстве прорабатывают введение юридической нормы "тайна в области обороны", под которую подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эта информация относится к гостайне, но, как пишет газета, закон о гостайне не в полной мере учитывает армейскую специфику. Утверждается также, что лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.
"Утечки, безусловно, случаются. Но введение понятия "военная тайна" позволит их минимизировать и защитит информацию, разглашение которой наносит ущерб нашей армии и государству", - сказал Липовой.
По его словам, на фоне результатов военной деятельности России на Ближнем Востоке, а также после создания в РФ новейшего вооружения "секретами нашей армии" заинтересовались многие страны.