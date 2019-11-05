Закон о военной тайне защитит информацию о новом оружии, считает эксперт

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Закон о военной тайне, если таковой будет принят, позволит защитить от утечек информацию о новых российских вооружениях, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

"Утечки, безусловно, случаются. Но введение понятия "военная тайна" позволит их минимизировать и защитит информацию, разглашение которой наносит ущерб нашей армии и государству", - сказал Липовой.

По его словам, на фоне результатов военной деятельности России на Ближнем Востоке, а также после создания в РФ новейшего вооружения "секретами нашей армии" заинтересовались многие страны.