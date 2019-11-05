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РИА Новости

Закон о военной тайне защитит информацию о новом оружии, считает эксперт

11:27 05.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовШеврон на рукаве новой формы
Шеврон на рукаве новой формы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Шеврон на рукаве новой формы. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Закон о военной тайне, если таковой будет принят, позволит защитить от утечек информацию о новых российских вооружениях, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.
Ранее "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в ведомстве прорабатывают введение юридической нормы "тайна в области обороны", под которую подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эта информация относится к гостайне, но, как пишет газета, закон о гостайне не в полной мере учитывает армейскую специфику. Утверждается также, что лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.
"Утечки, безусловно, случаются. Но введение понятия "военная тайна" позволит их минимизировать и защитит информацию, разглашение которой наносит ущерб нашей армии и государству", - сказал Липовой.
По его словам, на фоне результатов военной деятельности России на Ближнем Востоке, а также после создания в РФ новейшего вооружения "секретами нашей армии" заинтересовались многие страны.
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